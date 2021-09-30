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Цена на газ в Европе бьет рекорды: более 1100 долларов за тысячу кубов

Автор: Мария Кучерявец

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы побила очередной рекорд. Впервые в истории она превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской бирже ICE.

В частности, в ходе торгов цена стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1073, а затем резко поднялась еще до рекордных более 1100 долларов за тысячу кубометров.

Отметим, что вчера в ходе торговой сессии цена на газ установила рекорд, превысив отметку в 1050 долларов за тысячу кубометров.

Такие повышения цены на газ в Европе связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах и сокращения поставок из РФ.

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ЕвропаЦена на газ