Цена на газ в Европе бьет рекорды: более 1100 долларов за тысячу кубов

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы побила очередной рекорд. Впервые в истории она превысила 1100 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской бирже ICE .

В частности, в ходе торгов цена стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1073, а затем резко поднялась еще до рекордных более 1100 долларов за тысячу кубометров.

Отметим, что вчера в ходе торговой сессии цена на газ установила рекорд, превысив отметку в 1050 долларов за тысячу кубометров.

Такие повышения цены на газ в Европе связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах и сокращения поставок из РФ.