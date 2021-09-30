Ціна на газ в Європі б'є рекорди: понад 1100 доларів за тисячу кубів

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи побила черговий рекорд. Вперше в історії вона перевищила 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

Зокрема, в ході торгів ціна вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1073, а потім різко піднялася ще до рекордних понад 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Зазначимо, що вчора в ході торгової сесії ціна на газ встановила рекорд, перевищивши позначку 1050 доларів за тисячу кубометрів.

Такі підвищення ціни на газ в Європі пов'язують з низькими запасами в європейських підземних сховищах і скорочення постачання з РФ.