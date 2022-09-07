UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цена на электроэнергию в Европе снова в 6 раз выше украинской, - "Оператор рынка"

Фото: цена на электроэнергию в Европе снова в 6 раз выше украинской (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Биржевая цена на электроэнергию в странах восточной Европы 6 сентября составила 480 евро за МВт.час (17,50 грн/кВт.час), что в 6 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram госпредприятия "Оператор рынка".

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 6 сентября составляет 484 евро/МВт.час, в Словакии - 483 евро/МВт.час, в Чехии - 474 евро/МВт.час.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,1 грн/кВт.час или 85 евро за МВт.час. Это в почти 6 раз ниже, чем в близлежащих странах ЄС.

(фото з t.me/MarketoperatorUA)

Напомним, по данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропаЭлектроэнергия