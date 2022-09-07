Цена на электроэнергию в Европе снова в 6 раз выше украинской, - "Оператор рынка"

В частности, в Венгрии оптовая цена электроэнергии 6 сентября составляет 484 евро/МВт.час, в Словакии - 483 евро/МВт.час, в Чехии - 474 евро/МВт.час.

При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,1 грн/кВт.час или 85 евро за МВт.час. Это в почти 6 раз ниже, чем в близлежащих странах ЄС.

(фото з t.me/MarketoperatorUA)

Напомним, по данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.