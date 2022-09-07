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Ціна на електроенергію в Європі знову в 6 разів вища за українську, - "Оператор ринку"

Фото: ціна на електроенергію в Європі знову в 6 разів вище української (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 6 вересня склала 480 євро за МВт.годину (17,50 грн / кВт.годину), що в 6 рази дорожче, ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram держпідприємства "Оператор ринку".

Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 6 вересня становить 484 Євро/МВт.годину, в Словаччині - 483 Євро/МВт.годину, в Чехії - 474 євро/МВт.година.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,1 грн/кВт.годину або 85 євро за МВт.година. Це в майже 6 разів нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.

(фото з t.me/MarketoperatorUA)

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.

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ЄвропаЕлектроенергія