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Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже чем в Восточной Европе, - "Оператор рынка"

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 12:43
Цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже чем в Восточной Европе, - "Оператор рынка" Фото: цена электроэнергии в Украине в 5 раз ниже чем в Восточной Европе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Средняя стоимость электроэнергии на биржах в странах Восточной Европы в 5 раз превышает цену на электроэнергию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram государственного предприятия "Оператор рынка".

В Украине, по данным госпредприятия, оптовая цена на электроэнергию составляет 77 евро за 1 МВт.час.

В то же время в соседних Словакии и Венгрии цены на электроэнергию достигают 360 евро за 1 МВт.ч, то есть на 368% выше, чем в Украине.

Похожая ситуация в Польше и Румынии, где цены электроэнергии достигают 353 и 361 евро за 1 МВт.час, по состоянию на 9 августа.

Всего по данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.

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