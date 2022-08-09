Ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча ніж в східній Європі, - "Оператор ринку"
Фото: ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча ніж в східній Європі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Середня вартість електроенергії на біржах в країнах Східної Європи в 5 разів перевищує ціну на електроенергію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram державного підприємства "Оператор Ринку".
В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію складає 77 євро за 1 МВт.годину.
Водночас в сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.
Схожа ситуація в Польщі та Румунії, де ціни електроенергії сягають 353 та 361 євро за 1 МВт.годину, станом на 9 серпня.
Загалом за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.