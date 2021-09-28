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Цена Brent поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

Автор: Анастасия Рокитна

Стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной биржи (ICE) превысила уровень 80 долларов. Психологическая отметка в 80 долларов преодолена впервые с октября 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Рост цен происходит на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 составила 80,16 долларов за баррель, что на 0,63 доллара (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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Нефть