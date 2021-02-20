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Цена биткойна впервые превысила 57 тыcяч долларов

Автор: Андрей Козловский

Стоимость криптовалюты биткойн вновь обновила исторический максимум. Она превысила отметку в 57 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

Биткойн резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, стоимость биткойна достигла показателя в 54 тысячи долларов. Тогда в ходе торговой сессии биткоин вырос на 5,41%.

Также РБК-Украина писало, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.

В то же время Bank of America предупреждает о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к появлению пузырей на финансовых рынках.

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