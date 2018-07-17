Цены на автомобильный газ еще немного поднялись

Новости Энергетика 17.07.2018 - 14:03
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

На АЗС в Киеве цена на автомобильный газ поднялась в среднем на две копейки

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 17 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, цены на автомобильный газ снова выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

13,99 (+0,04)

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,98

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

13,45 (+0,06)

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,89 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,59 (-0,20)

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

14,19 (+0,20)

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,50 (-0,05)

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,15

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,20 (+0,20)

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

12,99

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,99

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,39

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

13,09
 

28,77

29,66

30,43

27,48

13,53 (+0,02)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева на три дня ограничат движение всех видов транспорта по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси.

 

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Теги:  Киев,  АЗС,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС