В центре Киева на три дня ограничат движение всех видов транспорта

В Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины состоятся молебны и крестные ходы

По случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий. В связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта, передает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.

24 июля

Ограничение движения транспорта будет длиться с 12:00 до 13:00:

на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской)

ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской)

пл. Михайловской

ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля

С 11:00 до 16:30 ограничения движения вводится:

на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской)

ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской)

Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской)

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского)

ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля

С 12:00 до 13:30 движение будет ограничено:

на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14)

ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской)

на Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

В КГГА также напомнили, что празднование будет проходить согласно указу Президента Украины от 8 августа 2017 года "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины".

Также во всех районах столицы будут проходить праздничные мероприятия. Так, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом и тому подобное.

Напомним, в Киеве с 14 июля разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал до 8 гривен.