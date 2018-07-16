В центре Киева на три дня ограничат движение всех видов транспорта
В Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины состоятся молебны и крестные ходы
По случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий. В связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта, передает Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.
24 июля
Ограничение движения транспорта будет длиться с 12:00 до 13:00:
- на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской)
- ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской)
- пл. Михайловской
- ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).
27 июля
С 11:00 до 16:30 ограничения движения вводится:
- на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской)
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской)
- Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской)
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского)
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
28 июля
С 12:00 до 13:30 движение будет ограничено:
- на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14)
- ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской)
- на Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).
В КГГА также напомнили, что празднование будет проходить согласно указу Президента Украины от 8 августа 2017 года "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины".
Также во всех районах столицы будут проходить праздничные мероприятия. Так, в образовательных и культурных учреждениях Киева до конца года будут продолжаться тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом и тому подобное.
Напомним, в Киеве с 14 июля разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал до 8 гривен.