Ціни на автомобільний газ ще трохи піднялися

На АЗС у Києві ціна на автомобільний газ піднялася в середньому на дві копійки

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 17 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, ціни на автомобільний газ знову зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,39 30,29 27,49 13,99 (+0,04) WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,98 AMIC 28,99 29,49 30,49 27,99 13,45 (+0,06) БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 13,89 (+0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,39 31,39 33,59 28,89 13,59 (-0,20) ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 14,19 (+0,20) SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,70 13,40 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 27,25 13,50 (-0,05) Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,15 UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 13,20 (+0,20) Mango 26,59 27,59 28,99 25,49 12,99 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,99 Маркет 26,99 27,99 ‒ 25,80 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,39 Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 13,09 28,77 29,66 30,43 27,48 13,53 (+0,02)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва на три дні обмежать рух всіх видів транспорту з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі.