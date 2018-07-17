Ціни на автомобільний газ ще трохи піднялися

Новини Енергетика 17.07.2018 - 14:03
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

На АЗС у Києві ціна на автомобільний газ піднялася в середньому на дві копійки

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 17 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, ціни на автомобільний газ знову зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

13,99 (+0,04)

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,98

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

13,45 (+0,06)

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,89 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,59 (-0,20)

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

14,19 (+0,20)

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,50 (-0,05)

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,15

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,20 (+0,20)

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

12,99

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,99

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,39

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

13,09
 

28,77

29,66

30,43

27,48

13,53 (+0,02)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва на три дні обмежать рух всіх видів транспорту з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі.

 

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Теги:  Київ,  АЗС,  бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС