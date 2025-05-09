Цементна галузь закликає Кабмін звернутися до ЄС щодо відтермінування CBAM

"Укрцемент" просить уряд повідомити, на якому етапі перебуває переговорний процес із ЄС, пришвидшити формування офіційної позиції держави та ініціювати звернення до Єврокомісії.

У зверненні нагадується, що 18 червня 2023 року представники ключових галузей економіки України звернулися до прем’єр-міністра з проханням невідкладно розпочати перемовини з ЄК щодо застосування декларативного методу CBAM для України на період воєнного стану та початкової фази післявоєнної відбудови.

У серпні 2024 року Мінекономіки повідомило про старт такого переговорного процесу, а у квітні 2025-го голова парламентського комітету з екологічної політики Олег Бондаренко поінформував про основні завдання перемовників.

Проте, наприкінці квітня цього року стало відомо Україна офіційно не зверталася до ЄС з проханням про відтермінування мита в рамках CBAM.

"Укрцемент" наголошує на потенційних економічних ризиках для України через запровадження CBAM, зокрема, на скороченні експорту, зменшенні валютних надходжень і додатковому навантаженні на підприємства, які й так постраждали від війни.

Нагадуємо, Європейський союз планує повноцінне запровадження механізму CBAM (транскордонний вуглецевий податок) вже з 2026 року, і він стосуватиметься й українського експорту.