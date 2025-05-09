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Цементная отрасль призывает Кабмин обратиться к ЕС относительно отсрочки CBAM

Фото: цементная отрасль призывает Кабмин обратиться к ЕС относительно отсрочки CBAM (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ассоциация производителей цемента Украины "Укрцемент" обратилась в Кабинет министров с просьбой инициировать официальное обращение к Европейской Комиссии об отсрочке применения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

"Укрцемент" просит правительство сообщить, на каком этапе находится переговорный процесс с ЕС, ускорить формирование официальной позиции государства и инициировать обращение в Еврокомиссию.

В обращении напоминается, что 18 июня 2023 года представители ключевых отраслей экономики Украины обратились к премьер-министру с просьбой безотлагательно начать переговоры с ЕК по применению декларативного метода CBAM для Украины на период военного положения и начальной фазы послевоенного восстановления.

В августе 2024 года Минэкономики сообщило о старте такого переговорного процесса, а в апреле 2025-го глава парламентского комитета по экологической политике Олег Бондаренко проинформировал об основных задачах переговорщиков.

Однако, в конце апреля этого года стало известно, что Украина официально не обращалась к ЕС с просьбой об отсрочке пошлины в рамках CBAM.

"Укрцемент" отмечает потенциальные экономические риски для Украины из-за введения CBAM, в частности, на сокращении экспорта, уменьшении валютных поступлений и дополнительной нагрузке на предприятия, которые и так пострадали от войны.

Напоминаем, Европейский союз планирует полноценное введение механизма CBAM (трансграничный углеродный налог) уже с 2026 года, и он будет касаться и украинского экспорта.

 

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