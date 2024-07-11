UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цементна галузь закликає Кабмін переглянути норму з імпорту 80% електроенергії

Фото: цементна галузь закликає Кабмін переглянути норму з імпорту 80% електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Представники цементної галузі звернулися до уряду України з проханням переглянути норму, за якою промисловість змушена купувати не менше 80% електроенергії в ЄС, щоб уникнути примусового обмеження електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Асоціації "Укрцемент".

"Підвищення необхідної норми імпорту до 80% вже призвело до зростання попиту, що викликало збільшення цін на імпорт європейської електроенергії до України. ", - вказують у Асоціації. 

При цьому потужність споживання електроенергії вітчизняною промисловістю значно вища за доступну потужність перетину кордону, відповідно умова використання 80% електроенергії з ЄС технічно обмежена

"Зважаючи, що виробництво цементу є енергоємним (вартість електроенергії підвищує собівартість), а його споживання відбувається на внутрішньому ринку і він є основною складовою для військового та цивільного будівництва, просимо уряд України повернутися до попередньої пропорції 30/70. Ця пропорція дозволить забезпечити надійне енергопостачання промислових підприємств України, що сприятиме збереженню поточних темпів відновлення економіки України в умовах воєнної агресії РФ", – наголошують в "Укрцементі".

Раніше з проханням до уряду знизити частку імпорту електроенергії для стабільного енергопостачання звертаються й металургійні компанії та інші промислові асоціації. Оскільки рішення було ухвалене без обговорення з бізнесом й оцінки наслідків, воно загрожує зупинкою промисловості, зокрема металургійних і гірничодобувних підприємств України.

Серед ключових проблем, до яких у найближчій перспективі може призвести підвищення квоти імпорту електроенергії до 80% - зниження рівня виробництва та конкурентоспроможності, неможливість планування виробництва, зниження надходжень до держбюджету та негативні соціальні наслідки.

Для розв’язання проблеми бізнес пропонує розглянути наступні варіанти: знизити частку мінімального обсягу імпорту електроенергії до 50%; збільшити дозволені потужності міждержавного перетину; відновити проведення довгострокових аукціонів на міждержавний перетин; впровадити зважений та обґрунтований розподіл обов’язкових обсягів закупівель імпортної е/е між групами споживачів; надавати способи фінансової підтримки споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія