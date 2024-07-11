Цементная отрасль призывает Кабмин пересмотреть норму импорта 80% электроэнергии

"Повышение необходимой нормы импорта до 80% уже привело к росту спроса, что вызвало увеличение цен на импорт европейской электроэнергии в Украину.", – указывают в Ассоциации.

При этом мощность потребления электроэнергии отечественной промышленностью значительно выше доступной мощности пересечения границы, соответственно условие использования 80% электроэнергии из ЕС технически ограничено

"Учитывая, что производство цемента является энергоемким (стоимость электроэнергии повышает себестоимость), а его потребление происходит на внутреннем рынке и является основной составляющей для военного и гражданского строительства, просим правительство Украины вернуться к предыдущей пропорции 30/70. Эта пропорция позволит обеспечить надежное энергоснабжение промышленных предприятий Украины, что будет способствовать сохранению текущих темпов восстановления экономики Украины в условиях военной агрессии РФ", – отмечают в "Укрцементе".

Ранее с просьбой правительству снизить долю импорта электроэнергии для стабильного энергоснабжения обращаются и металлургические компании и другие промышленные ассоциации. Поскольку решение было принято без обсуждения с бизнесом и оценки последствий, оно чревато остановкой промышленности, в том числе металлургических и горнодобывающих предприятий Украины.

Среди ключевых проблем, к которым в ближайшей перспективе может привести повышение квоты импорта электроэнергии до 80% – снижение уровня производства и конкурентоспособности, невозможность планирования производства, снижение поступлений в госбюджет и негативные социальные последствия.

Для решения проблемы бизнес предлагает рассмотреть следующие варианты: снизить долю минимального объема импорта электроэнергии до 50%; увеличить разрешенные мощности межгосударственного пересечения; возобновить проведение долгосрочных аукционов на межгосударственное пересечение; внедрить взвешенное и обоснованное распределение обязательных объемов закупок импортной э/э между группами потребителей; предоставлять методы денежной поддержки потребителей.