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Цели "спецоперации" изменились. РФ заявила о штурме Киева, Харькова и других облцентров

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны России вновь изменило цели "спецоперации" в Украине. В ведомстве заявили, что будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В Минобороны РФ уверяют, что боевой потенциал ВСУ существенно снижен, что позволяет "сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса".

"Изначально мы и не планировали их штурм (городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев - ред.), чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Хотя такую возможность мы не исключаем", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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