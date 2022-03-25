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Цілі "спецоперації" змінилися. РФ заявила про штурм Києва, Харкова та інших облцентрів

Фото: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Росії знову змінило цілі "спецоперації" в Україні. У відомстві заявили, що будуть концентруватися на "повному звільненні Донбасу", але можуть спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

У Міноборони РФ запевняють, що бойовий потенціал ЗСУ істотно знижений, що дозволяє "зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільнення Донбасу".

"Спочатку ми і не планували їх штурм (міст Київ, Харків, Чернігів, Суми і Миколаїв - ред.), щоб не допустити руйнувань і мінімізувати втрати серед особового складу і мирного населення. Хоча таку можливість ми не виключаємо", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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