Цели России на Донбассе становятся все более скромными, - чиновник Пентагона

Власти России начали пересматривать свои главные цели на Донбассе из-за ряда неудач.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на репортера Джека Детча, об этом заявил чиновник Минобороны США.

"Россия сменила курс на достижение «более скромных» целей на Донбассе. При этом украинские подразделения по-прежнему оттесняют войска РФ к границе", - заявил представитель Пентагона.

Также он отметил, что российское военное руководство пыталось перекинуть на Донбасс большее количество своих солдат, но это не привело к успеху.

По мнению чиновника Минобороны США, Россия продвигается по Донбассу очень медленно из-за проблем с логистикой.