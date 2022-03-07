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Цель уничтожена! Генштаб показал ювелирную работу украинских зенитчиков

Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал видео очередного сбивания вражеского самолета над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-профиль Генерального штаба ВСУ.

"Настоящая боевая работа зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины. Еще один российский самолет встретился с украинской землей", – говорится в сообщении.

С начала вторжения в Украину кафиры потеряли ориентировочно 46 боевых самолетов и 68 вертолетов. По данным Пентагона, Россия уже бросила в бой почти 100 % боеспособных войск.

Напомним, что очередной российский диверсант был задержан в Закарпатской области.

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Вооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину