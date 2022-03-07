Цель уничтожена! Генштаб показал ювелирную работу украинских зенитчиков

Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал видео очередного сбивания вражеского самолета над Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-профиль Генерального штаба ВСУ.
"Настоящая боевая работа зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины. Еще один российский самолет встретился с украинской землей", – говорится в сообщении.
С начала вторжения в Украину кафиры потеряли ориентировочно 46 боевых самолетов и 68 вертолетов. По данным Пентагона, Россия уже бросила в бой почти 100 % боеспособных войск.
Напомним, что очередной российский диверсант был задержан в Закарпатской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.