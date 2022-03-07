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Ціль знищена! Генштаб показав ювелірну роботу українських зенітників

Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив відео чергового збиття ворожого літака над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-профіль Генерального штабу ЗСУ.

"Справжня бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України. Ще один російський літак зустрівся з українською землею", – йдеться у дописі.

Від початку вторгнення до України окупанти втратили орієнтовно 46 бойових літаків і 68 гелікоптерів. За даними Пентагону, Росія вже кинула в бій майже 100 % боєздатних військ.

Нагадаємо, що черговий російський диверсант був затриманий на Закарпатті.

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Збройні сили УкраїниВторгнення Росії до України