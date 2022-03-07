Ціль знищена! Генштаб показав ювелірну роботу українських зенітників

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив відео чергового збиття ворожого літака над Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-профіль Генерального штабу ЗСУ.
"Справжня бойова робота зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України. Ще один російський літак зустрівся з українською землею", – йдеться у дописі.
Від початку вторгнення до України окупанти втратили орієнтовно 46 бойових літаків і 68 гелікоптерів. За даними Пентагону, Росія вже кинула в бій майже 100 % боєздатних військ.
Нагадаємо, що черговий російський диверсант був затриманий на Закарпатті.
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