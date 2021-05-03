Цель Украины - признать Россию государством, которое финансирует терроризм, - Енин

По его словам, Украина была первой страной, которая подала иск в Международный суд ООН в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма относительно деятельности России.

Енин отметил, что украинская сторона уже имеет важный промежуточный результат. Международный суд ООН установил юрисдикцию по этому делу.

"Таким образом, он признал, что те факты, которые мы привели, действительно имеют место, и в рамках собранных нами доказательств мы можем говорить о нарушении российской стороной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Это еще не окончательная победа, но очень значительный шаг к ней", - сказал замминистра.

Он добавил, что если суд признает Россию страной, которая спонсирует терроризм, то последствия для неё можно спрогнозировать по санкциям, которые сегодня действуют в отношении Ирана и ряда других государств.

"Они просто не могут получить иностранных инвестиций, доступ к иностранным технологиям, торговля с ними ограничивается. Всё это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию", - добавил Енин.