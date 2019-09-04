В МИД ответили на предложение предоставить Украине "особый статус" в ЕС

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на предложение президента Словакии Борута Пахора предоставить Украине "особый статус" в Евросоюзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко для "Укринформ".

По словам Зеленко, Украина поставила перед собой цель стать полноправным членом Европейского союза (ЕС), а не получить "особый статус". Она добавила, что вступление в ЕС является стратегической целью Киева.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС", - заявила пресс-секретарь МИД.

В МИД добавили, что украинский посол постоянно проводит встречи с представителями Словении и информирует их о достижениях Украины на пути к обретению полноценного членства в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Словакии Борут Пахор предложил предоставить Украине и Турции "особый статус", а странам Балтии полноценное членство в Европейском союзе.

РБК-Украина писало, что, по словам высокого представителя Европейского союза Федерики Могерини, за 5 лет Брюссель предоставил Украине самый высокий пакет помощи за всю историю существования ЕС. Могерини отметила, что благодаря этой помощи Украина смогла избежать коллапса экономики.