ru
ua

В МИД ответили на предложение предоставить Украине "особый статус" в ЕС

Новости » Политика   

В МИД назвали вступление в ЕС стратегической целью Украины

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на предложение президента Словакии Борута Пахора предоставить Украине "особый статус" в Евросоюзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко для "Укринформ".

По словам Зеленко, Украина поставила перед собой цель стать полноправным членом Европейского союза (ЕС), а не получить "особый статус". Она добавила, что вступление в ЕС является стратегической целью Киева.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС", - заявила пресс-секретарь МИД.

В МИД добавили, что украинский посол постоянно проводит встречи с представителями Словении и информирует их о достижениях Украины на пути к обретению полноценного членства в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Словакии Борут Пахор предложил предоставить Украине и Турции "особый статус", а странам Балтии полноценное членство в Европейском союзе.

РБК-Украина писало, что, по словам высокого представителя Европейского союза Федерики Могерини, за 5 лет Брюссель предоставил Украине самый высокий пакет помощи за всю историю существования ЕС. Могерини отметила, что благодаря этой помощи Украина смогла избежать коллапса экономики.

Раде предлагают отменить госфинансирование партий, которые проиграли выборы Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме
Читать все новости