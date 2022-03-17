Цель России - уничтожить Украину, - глава Минобороны

"Война против Украины - это война против мира. Пожелав уничтожить Украину, Россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы - ценности, которые делают нас людьми, а не машинами или зверями. В полях и городах Украины люди, наши люди борются против зверей в машинах", - отметил министр.

Добавим, также Резников заявил, что после провала тактики блицкрига Россия перешла к тактике террора - с массовыми убийствами гражданских, разрушениями и жестокостью. По словам министра, Кремль - это коллективный Гитлер XXI века.

Война РФ против Украины продолжается уже 22-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

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