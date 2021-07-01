Цель дела против Рудьковского - давление и вымогательство акций "Нефтегаздобычи" у его семьи, - адвокат

"Суд абсолютно безосновательно, скорее всего, за взятку, принял решение о взятии под стражу без права залога человека (речь об аресте Рудьковского 24 июня, - ред.), который не избегал допросов и других процессуальных действий по делу, а как раз пытался установить в нем истину. Цель тут, мне кажется, одна - создать условия, чтобы оказывать давление на него и его родных", - сказал Катеринчук.

Адвокат напомнил, что Госбюро расследований сейчас ведет два производства по заявлениям Рудьковского: о растрате средств частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча" в период, когда ей руководил действующий нардеп Олег Семинский, а также о вымогательстве Семинским акций компании.

"Семья Рудьковского является акционером компании и, как утверждает Николай, Олег Семинский вымогал долю "Нефтегаздобычи" в обмен на отзыв обвинений (о причастности Рудьковского к якобы имевшему место похищению Семинского десятилетней давности, - ред.)", - сказал Катеринчук, напомнив об обнародованных переговорах Семинского с одним из представителей уголовного мира, где речь как раз шла о координации показаний по этому делу.

"Потому, что в деле нет никаких прямых доказательств, по мнению адвокатов и следствия, Николая Рудьковского так настойчиво пытались заключить под стражу. Это агония", - резюмировал Катеринчук.