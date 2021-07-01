Мета справи проти Рудьковського-тиск і вимагання акцій "Нафтогазвидобування" у його сім'ї, - адвокат

"Суд абсолютно безпідставно, швидше за все, за хабар, прийняв рішення про взяття під варту без права застави людини (мова про арешт Рудьковського 24 червня, - ред.), який не уникав допитів та інших процесуальних дій у справі, а якраз намагався встановити в ньому істину. Мета тут, мені здається, одна - створити умови, щоб чинити тиск на нього і його рідних", - сказав Катеринчук.

Адвокат нагадав, що Держбюро розслідувань зараз веде два провадження за заявами Рудьковського: про розтрату коштів приватної газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період, коли їй керував діючий нардеп Олег Семінський, а також про вимагання Семінським акцій компанії.

"Сім'я Рудьковського є акціонером компанії й, як стверджує Микола, Олег Семінський вимагав частку "Нафтогазвидобування" в обмін на відкликання звинувачень (про причетність Рудьковського до нібито мав місце викрадення Семінського десятирічної давності, - ред.)",- сказав Катеринчук, нагадавши про оприлюднені переговори Семінського з одним з представників кримінального світу, де мова якраз йшла про координацію свідчень у цій справі.

"Тому, що у справі немає ніяких прямих доказів, на думку адвокатів і слідства, Миколи Рудьковського так наполегливо намагалися взяти під варту. Це агонія", - резюмував Катеринчук.