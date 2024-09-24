Це їдять усі. Що не можна продавати у шкільних буфетах: повний список

Шкільний буфет є місцем, де діти можуть підкріпитися під час перерви між уроками. Однак багато продуктів заборонено там продавати.
РБК-Україна розповідає про те, що не можна продавати у шкільних буфетах із посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У шкільних буфетах мають дотримуватися дотримання правил продажу харчових продуктів. У Держпродспоживслужбі підкреслюють важливість здорового харчування для дітей та оприлюднили перелік заборонених до реалізації продуктів. Його контролюють з метою забезпечення нормального харчування учнями, що сприяє їхньому здоровому розвитку.
Що заборонено продавати у шкільних буфетах та у торгівельних апаратах, розміщених у закладах освіти:
Раніше РБК-Україна писало, що під час навчального року важливо забезпечити дитину корисною і смачною їжею, яка дасть енергію для навчання та занять спортом. Фахівці радять слідувати чотирьом простим крокам: додати до раціону фрукти, овочі, цільнозернові продукти та білкові страви. Наприклад, яблука чи банани, свіжі овочі, гречку або цільнозерновий хліб, а також тушковане м'ясо чи бобові. Уникати варто продуктів, що швидко псуються.
Також ми писали, що нутриціолог розповіла, які продукти можна давати дітям, а які можуть нашкодити їхньому здоров’ю.
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