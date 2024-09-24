Это едят все. Что нельзя продавать в школьных буфетах: полный список

Школьный буфет – это место, где дети могут подкрепиться во время перерыва между уроками. Однако многие продукты запрещено там продавать.
РБК-Украина рассказывает о том, что нельзя продавать в школьных буфетах со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В школьных буфетах должны соблюдаться правила продажи пищевых продуктов. В Госпродпотребслужбе подчеркивают важность здорового питания для детей и обнародовали перечень запрещенных к реализации продуктов. Его контролируют с целью обеспечения нормального питания учащимися, что способствует их здоровому развитию.
Что запрещено продавать в школьных буфетах и в торговых аппаратах, размещенных в учебных заведениях:
Ранее РБК-Украина писало, что во время учебного года важно обеспечить ребенка полезной и вкусной едой, которая даст энергию для обучения и занятий спортом. Специалисты советуют следовать четырем простым шагам: добавить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белковые блюда. Например, яблоки или бананы, свежие овощи, гречку или цельнозерновой хлеб, а также тушеное мясо или бобовые. Избегать следует скоропортящихся продуктов.
Также мы писали, что нутрициолог рассказала, какие продукты можно давать детям, а какие могут навредить их здоровью.
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