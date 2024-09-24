Это едят все. Что нельзя продавать в школьных буфетах: полный список

Ранее РБК-Украина писало, что во время учебного года важно обеспечить ребенка полезной и вкусной едой, которая даст энергию для обучения и занятий спортом. Специалисты советуют следовать четырем простым шагам: добавить в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и белковые блюда. Например, яблоки или бананы, свежие овощи, гречку или цельнозерновой хлеб, а также тушеное мясо или бобовые. Избегать следует скоропортящихся продуктов.

Также мы писали, что нутрициолог рассказала, какие продукты можно давать детям, а какие могут навредить их здоровью.

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