"Це вже війна роботів": бійці 32-ї ОМБр знищили окупантів за допомогою НРК

Зазначається, що НРК заходять туди, куди звичайному піхотинцю зайти складно, або небезпечно. При цьому озброєні роботи працюють дуже ефективно.

"Кожна така операція - це збережені життя наших воїнів і ще один крок до очищення української землі від ворога", - зазначили в бригаді.

Старший лейтенант Роман, командир підрозділу НРК 32-ї ОМБр розповів деталі однієї з операцій, коли вдалося знищити двох росіян. Розвідка виявила двох російських піхотинців, які намагалися підібратися до українських позицій. В засідку поставили НРК, озброєнний кулеметом.

"Був напружений момент: туман, сутінки. У такій ситуації головне - не зачепити своїх, адже поруч працюють суміжні підрозділи. Але ми швидко переконалися: це ворог. Видав і специфічний маршрут, і колір форми. Далі - справа техніки. Турель з кулеметом відпрацювала холоднокровно і точно", - зазначив він.

За словами офіцера, фактично ведеться війна роботів. Якщо рік тому дивувала масовість застосування FPV на оптоволокні, то зараз стає все більше наземних дронів.

"Наш принцип у 32-й Сталевій бригаді незмінний: воювати мають роботи. Машина йде туди, де для людини занадто небезпечно", - пояснив Роман.

Військовий додав, що використання НРК набирає обертів. Іде активне впровадження новітніх технологій.

"Сьогодні ми робимо засідки роботами, а завтра підемо ними на штурм. Це вже не фантастика, це наша робота під Покровськом", - резюмував він.