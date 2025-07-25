"Це вже рух": Зеленський розповів про зрушення щодо можливої зустрічі з Путіним

Зеленський наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається з зустрічі лідерів.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - пояснив він.

Зеленський зауважив, що, на його думку, багато вдалося добитись "деякими кроками на території Росії, деякими операціями".

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", - додав президент.