Це вперше у світі. Українські лікарі дістали уламок з серця військового без розрізу грудей
Хірурги Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова дістали уламок із серця 49-річного захисника Юрія Січки без розрізу грудної клітки. Натомість зробили це через руку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова.
Як проводили операцію
До повномасштабної війни Юрій був технічним працівник у школі на Вінниччині. Мобілізувавшись, отримав важке поранення грудної клітини під Бахмутом. У той момент він допомагав евакуювати тіла загиблих.
Лікарі розповідають, що російський снаряд пробив легеню Юрія та застряг у серці.
У Дніпрі медики зробили військовому екстрену операцію, що врятувало йому життя. Проте в коронарній артерії залишився отвір, через який кров потрапляла в порожнину серця.
Тому лікарі в Києві ухвалили рішення провести унікальну операцію - дістати уламок без розрізу грудної клітини. Для цього використовують внутрішньосудинний доступ через руку, і для такого методу не потрібна загальна анестезія.
Юрій Січка зі своїми лікарями (фото: facebook.com/Amosov.Institute)
"Під час операції ми використали внутрішньокоронарний ультразвуковий апарат, що дозволив нам бачити судину зсередини та точно встановити спеціальні стент-графти - металеві конструкції до п'яти міліметрів у діаметрі, які закрили пошкоджену зону артерії", - розповідають кардіохірурги.
За даними лікарів, така операція є першою у світі та унікальною.
Наразі Юрій Січка почувається добре та проходить реабілітацію.
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