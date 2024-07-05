Это впервые в мире. Украинские врачи извлекли обломок из сердца военного без разреза груди

Хирурги Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова достали обломок из сердца 49-летнего защитника Юрия Сечки без разреза грудной клетки. Это сделали это через руку.

Как проводили операцию

До полномасштабной войны Юрий был техническим работником в школе в Винницкой области. Мобилизовавшись, получил тяжелое ранение грудной клетки под Бахмутом. В тот момент он помогал эвакуировать тела погибших.

Врачи рассказывают, что российский снаряд пробил легкое Юрия и застрял в сердце.

В Днепре медики сделали военному экстренную операцию, что спасло ему жизнь. Однако в коронарной артерии осталось отверстие, через которое кровь попадала в полость сердца.

Поэтому врачи в Киеве приняли решение провести уникальную операцию - достать обломок без разреза грудной клетки. Для этого используют внутрисосудистый доступ через руку, и для такого метода не требуется всеобщая анестезия.

Юрий Сечко со своими врачами (фото: facebook.com/Amosov.Institute)

"Во время операции мы использовали внутрикоронарный ультразвуковой аппарат, который позволил нам видеть сосуд изнутри и точно установить специальные стент-графты - металлические конструкции до пяти миллиметров в диаметре, которые закрыли поврежденную зону артерии", - рассказывают кардиохирурги.

По данным врачей, такая операция первая в мире и уникальная.

Сейчас Юрий Сечко чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.