"Це відверта брехня": Петреус оцінив заяви Росії про війну

"Це відверта брехня"

Петреус заявив, що російська влада не просто перебільшує досягнення своєї армії на фронті, а свідомо поширює недостовірну інформацію.

За його словами, заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова щодо просування російських військ є відвертою брехнею.

"Те, що каже Герасимов, - це не просто перебільшення. Це відверта брехня. Безумовно. Їх немає у Слов'янську", - заявив Петреус.

Він також погодився із твердженням про те, що російські війська не захопили Святогірськ, незважаючи на заяву диктатора РФ Володимира Путіна.

Путіну важливо показати реальність

Петреус зазначив, що Путін продовжує переконувати американського спецпредставника Стіва Віткоффа в успіхах Росії та власної перемоги.

"Він каже Віткоффу, що "ми перемагаємо. Ми переможемо", - сказав екс-глава ЦРУ.

За словами Петреуса, російський лідер не демонструватиме стурбованість і продовжить стверджувати, що його країна досягає успіхів. Тому, вважає він, Україні потрібно змінити ці розрахунки.

"Він не може перемогти"

Петреус вважає, що ключовим завданням України має стати доказ неможливості російської перемоги.

"А Україна має показати, що він не може перемогти. І тоді, і лише тоді, Путін усвідомлює, що йому потрібне припинення бойових дій. Ось така теорія перемоги України", - заявив він.

При цьому Петреус закликав продовжувати надавати Україні необхідну підтримку та наголосив на значенні цієї війни для країн НАТО.

"Вона має протистояти всьому, що на неї кидає Росія. Ми маємо допомогти їй у цьому всіма можливими способами. Послухайте, Україна, по суті, веде війну за НАТО", - сказав екс-директор ЦРУ.

За його словами, Росія є спільним противником країн Альянсу, а дії Путіна стали однією із причин посилення НАТО.

"Це наш спільний ворог. Єдина причина, через яку НАТО отримало нове дихання, - це Володимир Путін", - додав Петреус.