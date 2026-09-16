"Это откровенная ложь": Петреус оценил заявления России о войне

"Это откровенная ложь"

Петреус заявил, что российские власти не просто преувеличивают достижения своей армии на фронте, а сознательно распространяют недостоверную информацию.

По его словам, заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о продвижении российских войск являются откровенной ложью.

"То, что говорит Герасимов, - это не просто преувеличение. Это откровенная ложь. Безусловно. Их нет в Славянске", - заявил Петреус.

Он также согласился с утверждением о том, что российские войска не захватили Святогорск, несмотря на заявление диктатора РФ Владимира Путина.

Путину важно показать реальность

Петреус отметил, что Путин продолжает убеждать американского спецпредставителя Стива Виткоффа в успехах России и собственной победе.

"Он говорит Виткоффу, что "мы побеждаем. Мы победим"", - сказал экс-глава ЦРУ.

По словам Петреуса, российский лидер не станет демонстрировать обеспокоенность и продолжит утверждать, что его страна добивается успехов. Поэтому, считает он, Украине необходимо изменить эти расчеты.

"Он не может победить"

Петреус считает, что ключевой задачей Украины должно стать доказательство невозможности российской победы.

"А Украина должна показать, что он не может победить. И тогда, и только тогда, Путин осознает, что ему нужно прекращение боевых действий. Вот такая теория победы Украины", - заявил он.

При этом Петреус призвал продолжать оказывать Украине необходимую поддержку и отметил значение этой войны для стран НАТО.

"Она должна противостоять всему, что на нее бросает Россия. Мы должны помочь ей в этом всеми возможными способами. Послушайте, Украина, по сути, ведет войну за НАТО", - сказал экс-директор ЦРУ.

По его словам, Россия является общим противником стран Альянса, а действия Путина стали одной из причин усиления НАТО.

"Это наш общий враг. Единственная причина, по которой НАТО получило новое дыхание, - это Владимир Путин", - добавил Петреус.