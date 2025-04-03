"Це не вчинок друга". Як у світі реагують на нові тарифи Трампа

Як реагують в ЄС

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вважає запровадження президентом США нових мит серйозним ударом по світовій економіці. Вона запевнила, що ЄС "готовий відповісти контрзаходами", якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі.

"Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. І зараз ми готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори зазнають невдачі", - додала фон дер Ляєн.

Вона попередила про "величезні наслідки" для світової економіки, зокрема і для вразливих країн, які тепер зіткнуться з одними з найвищих американських тарифів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта своєю чергою попередив, що торгова війна між ЄС та США "торкнеться всіх". Він зазначив, Європа повинна "твердо, але розумно" відреагувати на тарифи Трампа.

"Це справді велика економічна помилка для США, а також для Європи та всього світу", - сказав Кошта.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс напередодні неформального засідання Ради ЄС у Варшаві заявив, що Вашингтон залишається союзником для ЄС, однак наразі невідомо, як митна політика США вплине на трансатлантичні відносини.

"Ви знаєте, Європейський Союз точно цього не хотів. Ми зробили все, щоб уникнути такого розвитку подій", - сказав він.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що "у торгових війнах переможців немає".

"Зараз ми багато купуємо в американців, але нам потрібно диверсифікувати наш портфель, щоб у нас були можливості виробляти тут боєприпаси та інші речі, які нам потрібні, а також мати можливість купувати в інших союзників, щоб у нас був диверсифікований портфель", - вважає Каллас.



Фото: глава Єврокомісії пригрозила США відповіддю на мита (Getty Images)

Франція

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив журналістам, що тарифи Трампа означають "катастрофу" для світової економіки та створюють "великі труднощі" для Європи. За його словами, цей крок буде "катастрофою для США та їх громадян".

У коментарях, опублікованих BFMTV і Le Figaro, Байру розкритикував американську владу за те, що вона повернулася проти своїх союзників. Байру попередив про "серйозні часи", які очікують Європу та Захід.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон у зв'язку з рішенням США має намір зустрітися у четвер з представниками французьких секторів економіки, які "постраждали від тарифних заходів" США.

Британія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з керівниками британських компаній і наполіг, що уряд відреагує на нові тарифи США з "холодною і спокійною головою". За його словами, уряд зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись лише нашими національними інтересами".

Щодо можливої відповіді на мита США Стармер зазначив, що "ніщо не знімається з порядку денного".

Німеччина

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, який залишає свою посаду, наголосив на необхідності спільної відповіді ЄС, заявивши, що блок має враховувати той факт, що він має найбільший єдиний ринок у світі.

"Сила Європи - це наша сила", - заявив він, додавши, що сподівається на "розв'язання шляхом переговорів".

Італія

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала введення тарифів США "неправильним", вона пообіцяла "зробити все можливе, щоб досягти угоди зі Сполученими Штатами з метою уникнення торгової війни, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців".

"У будь-якому випадку, як завжди, ми діятимемо в інтересах Італії та її економіки, також шляхом обговорення з іншими європейськими партнерами", - додала вона.

Швеція

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що "глибоко шкодує" про рішення США, сказавши, що його країна "не хоче зростання торгівельних бар'єрів". При цьому він додав, що шведський уряд готовий відреагувати та працювати з ЄС Однак наголосив, що саме вільне підприємництво та конкуренція заклали базу для успіху Заходу.

"Ось чому американці можуть слухати музику на шведському Spotify, а ми, шведи, можемо слухати ту ж саму музику на наших американських айфонах", - каже посадовець.

Ірландія

Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що тарифи "нікому не приносять користі", він попередив, що вони "погані для світової економіки, шкодять людям та бізнесу".

Мартін повідомив, що працюватиме з партнерами з ЄС, щоб "почати переговори зі США, щоб обмежити шкоду".

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував коротке повідомлення в соціальних мережах, заявивши: "Дружба означає партнерство, а партнерство - це "по-справжньому взаємні тарифи. Потрібні адекватні рішення".



Прем'єр Британії обіцяє відповісти на нові мита Трампа з "холодною та спокійною головою" (Getty Images)

Фінляндія

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що тарифні рішення викликають "занепокоєння" та попередив, що "у торгівельній війні немає переможців".

"Бізнес, споживачі та економічне зростання страждають. ЄС готовий реагувати та вести переговори. Ми підтримуємо ці зусилля. Фінляндія готова як частина Союзу", - сказав він.

Іспанія

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна "захищатиме свої компанії та працівників і надалі залишатиметься прихильником відкритого світу".

Данія

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що глобальна торгівля "зробила нас кращими" - за одне покоління світ став багатшим, а рівень крайньої бідності та дитячої смертності знизився.

"Я не розумію, чому США хочуть розпочати торгівельну війну проти Європи. Ніхто не виграє, всі програють. Замість того, щоб зводити стіни, ми повинні знищити бар'єри. Європа буде стояти об'єднаною", - вважає міністр.

Угорщина

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто кинувся зі звинуваченнями на Брюссель. За його словами, європейці, мовляв, вимушені вкотре "розплачуватися за некомпетентність брюссельських політиків".

"Вони не вели переговори, а перетворили економічне питання на ідеологічне. І все це за щомісячну зарплату в тисячі євро",- вважає міністр.

Інші країни

Китай

Міністерство торгівлі Китаю закликало США негайно скасувати мита і попередило Вашингтон про можливі заходи у відповідь.

"У торгівельних війнах немає переможців, і протекціонізм не має виходу. Китай закликає США негайно скасувати односторонні тарифи і належним чином вирішити розбіжності зі своїми торгівельними партнерами шляхом діалогу на рівних", - йдеться у заяві.

Японія

Японський прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба натомість заявив, що Японія є "країною, яка вкладає найбільшу кількість інвестицій у США", тому він поставив під питання доцільність запровадження Вашингтоном єдиних митних тарифів для всіх країн.

"Ми повинні розглянути, що найкраще відповідає національним інтересам Японії. Ми розглядаємо всі варіанти, щоб знайти найефективнішу відповідь", - зазначив японський прем'єр.

Швейцарія

Президент Швейцарії Карін Келлер-Зуттер запевнила, що уряд країни "швидко визначить наступні кроки" у відповідь на нові тарифи США.

"Довгострокові економічні інтереси країни мають першорядне значення. Дотримання міжнародного права та вільна торгівля залишаються основними цінностями", - зазначила вона.

Норвегія

Міністр торгівлі та промисловості Норвегії Сесілія Мірсет сказала, що нові тарифи з боку США є серйозними для світової економіки.

"Ми завершуємо наші розрахунки і переглядаємо те, що було оголошено. Але вже зрозуміло, що це серйозно для світової економіки й критично важливо для Норвегії", - зазначила вона.





Фото: міністр економіки Юлія Свириденко назвала ситуацію з митами для України "складною, але не критичною" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Канада

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні також пообіцяв контрзаходи у відповідь на нові американські мита.

"Ми боротимемося з цими митами за допомогою контрзаходів, ми захищатимемо наших робітників і ми будуватимемо найсильнішу економіку в G7", - зазначив він.

Австралія

Глава уряду Австралії Ентоні Албанізі висловив переконання, що нові митні тарифи адміністрації Трампа "не мають під собою жодної логіки і суперечать основам партнерства" між двома країнами.

"Це не вчинок друга. Сьогоднішнє рішення додасть невизначеності світовій економіці і призведе до зростання витрат для американських домогосподарств", - попередив він.

Нова Зеландія

Міністр торгівлі Нової Зеландії Тодд Макклей своєю чергою наголосив, що інтереси його країни "найкраще задовольняються у світі, де торгівля відбувається вільно".

При цьому, за його словами, двосторонні відносини Нової Зеландії зі США "залишаються міцними".

Бразилія

Міністерство закордонних справ Бразилії у своїй заяві висловило жаль щодо рішення США.

"Уряд Бразилії оцінює всі можливі дії для забезпечення взаємності у двосторонній торгівлі, включаючи звернення до Світової організації торгівлі, для захисту законних національних інтересів", - йдеться у заяві.

Що кажуть в Україні

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, для України держави діятиме загальне мито на 10% й воно для українців не є "критичним".

Вона зазначила, що в 2024 році український експорт до США становив 874 млн доларів, з яких 363 млн припадало на чавун і ще 112 млн - труби. Натомість Україна купила в США товарів на суму 3,4 млрд доларів.

"Наші мита на американські товари досить низькі - на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту - 0%. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість", - пише Свириденко.

На думку міністра, якщо все залишиться, як є, то нові мита вдарять здебільшого по малих виробниках.

"Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних - навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції - на суму більше 1 млн доларів. Україна має що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни", - додала Свириденко.

Нові мита Трампа