"Це утилізація населення": дівчина окупанта про втрати армії РФ на війні (перехоплення)

Дівчина військового РФ поскаржилася йому на втрати серед окупантів і пояснила, що таким чином відбувається утилізація населення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що під час перехоплення можна почути запитання, які ставить дівчина.

Утилізація населення

"От ти казав, що типу демобілізація, відпустять. Ніх*ра не відпускають. Я звичайно вірю у краще, але Юра, готуйся до гіршого", - каже дівчина.

Вона розповіла окупанту про нові закони, які приймають у Росії. Через них тепер і батько дівчини може бути призваний до армії. Такий порядок речей вона називає "утилізацією населення", оскільки втрати серед армії РФ значні.

Хабар за демобілізацію

Також дівчина вмовляла військового РФ, аби він знайшов відповідального і дав йому хабар за демобілізацію.

"Якомусь начальнику, натякнути, ну заплатити йому. Пів мільйона, проте хоч додому відправлять", - додала дівчина.

Військовий розповів їй, що його змушують підписувати контракт, хоча він вже рік знаходиться на війні.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.