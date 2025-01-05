"Це не я, це Путін". Зеленський розповів, як Лукашенко вибачавсь за учать Білорусі у війні

Зеленський розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення мав телефонну розмову з самопроголошеним лідером Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко перепрошував за запуски ракет із території Білорусі.

"Він казав, що "це не я, з моєї території пускав ракети Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він вибачався, він казав: "Повєрь Володя, це не я, я йому казав, не треба, це було без мене", - пояснив Зеленський.

Президент України наголосив, що відповів Лукашенку, назвавши його таким самим вбивцею, як і Путін.

Лукашенко, своєю чергою, заявив, що "не можна воювати з росіянами" і навіть пропонував завдати удару по нафтопереробному заводу, який, за його словами, багато для нього значить

"Зрозумій, не можна воювати з росіянами". Кажу йому, як ти допустив? Він каже: "Ну добре, вдар по НПЗ, ти ж знаєш, як він багато для мене значить". Я йому кажу: "Ти про що кажеш?", - розповів президент України.