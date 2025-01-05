"Это не я, это Путин". Зеленский рассказал, как Лукашенко извинялся за участие Беларуси в войне

Зеленский рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения имел телефонный разговор с самопровозглашенным лидером Беларуси. По словам Зеленского, Лукашенко извинялся за запуски ракет с территории Беларуси.

"Он говорил, что "это не я, с моей территории пускал ракеты Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он извинялся, он говорил: "Поверь Володя, это не я, я ему говорил, не надо, это было без меня", - пояснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ответил Лукашенко, назвав его таким же убийцей, как и Путин.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что "нельзя воевать с русскими" и даже предлагал нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу, который, по его словам, много для него значит

"Пойми, нельзя воевать с русскими". Говорю ему, как ты допустил? Он говорит: "Ну хорошо, ударь по НПЗ, ты же знаешь, как он много для меня значит". Я ему говорю: "Ты о чем говоришь?", - рассказал президент Украины.