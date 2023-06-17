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"Це стратегічна помилка". В Китаї заявили, що країна не є для США головним суперником

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Субота 17 червня 2023 04:49
"Це стратегічна помилка". В Китаї заявили, що країна не є для США головним суперником Фото: Китай заявив, що не є суперником для США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США "мають працювати" з Китаєм та припинити "безвідповідальне цькування" країни, яка нібито "не є головним суперником" Америки.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Таку заяву Ван зробив напередодні візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до КНР. За його словами, країни мають вивести двосторонні відносини "на шлях стабільного зростання" та "сформувати правильне уявлення про внутрішню та зовнішню політику" один одного.

"Сполучені Штати розглядають Китай як свого "основного суперника" та "найсерйозніший геополітичний виклик". Це серйозна стратегічна помилка", - сказав Ван.

Він також додав, що між країнами може існувати конкуренція в економічній чи торговельній галузі, тоді як зараз, на його думку, нібито відбувається "безвідповідальне цькування" з боку США.

Також він заявив, що зараз Америка буцімто втручається у внутрішні справи Китаю, вочевидь, натякаючи на питання Тайваню.

Відносини США та Китаю

Наразі відносини США та КНР знаходяться на найнижчому за десятиліття рівні, виною тому ситуація з запущеними над Америкою китайськими шпигунськими кулями, а також позиція США по Тайваню.

Штати заявляли про наміри захищати країну у разі китайського вторгнення, тоді як КНР не визнає територіальну цілісність Тайваню і вважає його своєю територією. Через це Китай постійно звинувачує США у "втручанні у внутрішні справи".

18 червня Блінкен має відвідати Пекін - це буде перший за останні роки візит американського топ-посадовця до Китаю.

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