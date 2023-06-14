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Блінкен наприкінці тижня відвідає Китай: планує обговорити війну в Україні

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Середа 14 червня 2023 22:12
Блінкен наприкінці тижня відвідає Китай: планує обговорити війну в Україні Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Державний секретар США Ентоні Блінкен вже 18 червня розпочне свій робочий візит у Пекін. На порядку денному тема війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера.

За його словами, США вважають важливим зберігати прямий канал зв'язку з Китаєм, незважаючи на розбіжності між країнами.

"У нас є сфери, де ми не погоджуємося, але як дві великі світові держави важливо, щоб ми мали можливість безпосередньо спілкуватися одна з одною, щоб конкуренція не переросла в конфлікт", - додав спікер Держдепу.

Він також нагадав, що США чітко висловили стурбованість через можливість передачі летальної зброї з Китаю до Росії. Але зараз доказів постачання немає.

Міллер зазначив, що США вітають участь будь-якої країни, яка хоче допомогти забезпечити справедливий мир в Україні.

"Я впевнений, що це буде предметом розмов під час поїздки", - сказав Міллер.

Перенесення візиту Блінкена

Нагадаємо, Блінкен мав відвідати Пекін ще у лютому 2023 року. Але його довелося перенести, оскільки, за інформацією ЗМІ, над США виявили китайську повітряну кулю, яку могла шпигувати за американськими військовими об'єктами.

Тоді повітряну кулю збили, але між країнами на цьому фоні зросла напруженість. Пекін заперечував звинувачення у збиранні секретної інформації.

Але, як писали американські ЗМІ, в аеростаті все ж таки знайшли обладнання, за допомогою якого міг відбуватися збір даних.

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