"Это стратегическая ошибка". В Китае заявили, что страна не является для США главным соперником

США "должны работать" с Китаем и прекратить "безответственную травлю" страны, которая якобы "не является главным соперником" Америки.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Такое заявление Ван сделал накануне визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в КНР. По его словам, страны должны вывести двусторонние отношения "на путь стабильного роста" и "сформировать правильное представление о внутренней и внешней политике" друг друга.

"Соединенные Штаты рассматривают Китай как своего "основного соперника" и "самый серьезный геополитический вызов". Это серьезная стратегическая ошибка", - сказал Ван.

Он также добавил, что между странами может существовать конкуренция в экономической или торговой отрасли, тогда как сейчас, по его мнению, якобы происходит "безответственная травля" со стороны США.

Также он заявил, что сейчас Америка якобы вмешивается во внутренние дела Китая, очевидно, намекая на вопрос Тайваня.

Отношения США и Китая

В настоящее время отношения США и КНР находятся на самом низком за десятилетие уровне, виной тому ситуация с запущенными над Америкой китайскими шпионскими шарами, а также позиция США по Тайваню.

Штаты заявляли о намерениях защищать страну в случае китайского вторжения, в то время как КНР не признает территориальную целостность Тайваня и считает его своей территорией. Поэтому Китай постоянно обвиняет США во "вмешательстве во внутренние дела".

18 июня Блинкен должен посетить Пекин - это будет первый за последние годы визит американского топ-чиновника в Китай.

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