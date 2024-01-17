"Це справжня проблема": Блінкен попередив про ризики залишити Україну без допомоги США

"Нам потрібно переконатися, що разом із Конгресом ми отримаємо додаткове фінансування, про яке просив президент Байден. Ми дуже старанно над цим працюємо. Я твердо впевнений, що в обох палатах є двопартійна підтримка, нам просто потрібно досягти цього", - сказав він.

Як зазначив Блінкен, "чарівного горщика з грошима не існує". "Якщо ми не отримаємо ці гроші, це справжня проблема. Це реальна проблема для України. Я думаю, що це проблема для нас та нашого лідерства у всьому світі", - додав він.

Говорячи про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським Блінкен заявив, що обговорювалася російська агресія, що триває проти України. "І навіть поки ми говоримо, росіяни продовжують запускати ракети по українській інфраструктурі, цивільним особам, житловим будинкам. Отже, ми говорили про дві речі. Ми зосереджені на тому, щоб Україна мала все, що їй потрібно, щоб впевнено пережити наступний, 2024 рік", - сказав він.

За його словами, Росія продовжує зазнавати стратегічної невдачі в Україні. "Ми дуже зацікавлені в тому, щоб це зберігалося. І якщо ми дозволимо, щоб Путіну це зійшло з рук, якщо ми втратимо пильність і все, що ми робимо для України, тоді ви відкриєте скриньку Пандори, і вона не зупиниться в Україні та інших, інші будуть агресорами в інших частинах світу, вони здобувають урок", - сказав він.

Водночас, Блінкен зазначив, що допомога Україні не буде нескінченною. "Це не вічна війна. І для нас це теж не одвічні витрати. Навіть зараз, коли ми допомагаємо Україні захистити себе, працюючи з десятками інших країн, ми працюємо над тим, щоб Україна могла твердо стояти на своїх ногах у військовому, економічному, демократичному". плані, а також в інвестиціях приватного сектору", - сказав він.

Держсекретар США також зазначив, що реформи, які проводять в Україні, щоб потрапити до Європейського Союзу та інвестиції можуть зробити Україну країною, яка не тільки виживає, а й процвітає."Це найкраща відповідь Путіну. це означає, що вони зможуть стати на ноги", - додав він.

Допомога Україні

Восени 2023 року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів нового фінансування для допомоги Україні. Республіканці у Конгресі відмовилися підтримати виділення допомоги, вимагаючи посилення імміграційного законодавства.

У Білому домі 12 січня заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Володимир Зеленський заявив у Давосі, що Україна отримає допомогу від Європи та Сполучених Штатів Америки, рішення буде ухвалено протягом тижнів.