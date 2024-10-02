Це предмет активної дискусії. У США відповіли, чи отримає Україна дозвіл бити по РФ ATACMS

Кемпбелл нагадав, що США є одним з основних постачальників військової допомоги Україні. Він зауважив, що значна її частина була надана вчасно. А Штати також допомагали з тренуваннями військових.

"Зрештою, я думаю, що є розуміння того, що деякі з цих питань доведеться вирішувати за столом переговорів. І я сподіваюся, що в якийсь момент в недалекому майбутньому ми опинимося на шляху до певної дипломатичної взаємодії", - відповів він на питання щодо ATACMS.

Він також заявив журналісту, що немає відповіді на питання щодо застосування ATACMS.

Обмеження на використання зброї

Україна отримала від партнерів далекобійні ракети Storm Shadow, ATACMS та SCALP. Однак деякі країни, включно зі США та Британією, наклали обмеження на їх використання. Україна закликає зняти ці обмеження для ударів по території Росії.

Це питання обговорювали держсекретар США та міністр закордонних справ Британії під час зустрічі з президентом Зеленським у Києві. Також можливе обговорення з президентом США Джо Байденом під час візиту Зеленського до США.