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Это предмет активной дискуссии. В США ответили, получит ли Украина разрешение бить по РФ ATACMS

Иллюстративное фото: в США ответили, получит ли Украина разрешение бить по РФ ATACMS (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Снабжение ракет ATACMS Украине является предметом активной дискуссии. Это может решиться вопросом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла.

Кэмпбелл напомнил, что США являются одним из основных поставщиков военной помощи Украине. Он отметил, что значительная ее часть была предоставлена вовремя. А Штаты также помогали с тренировками военных.

"В конце концов, я думаю, что есть понимание того, что некоторые из этих вопросов придется решать за столом переговоров. И я надеюсь, что в какой-то момент в недалеком будущем мы окажемся на пути к определенному дипломатическому взаимодействию", - ответил он на вопрос относительно ATACMS.

Он также заявил журналисту, что нет ответа на вопрос относительно применения ATACMS.

Ограничения на использование оружия

Украина получила от партнеров дальнобойные ракеты Storm Shadow, ATACMS и SCALP. Однако некоторые страны, включая США и Британию, наложили ограничения на их использование. Украина призывает снять эти ограничения для ударов по территории России.

Этот вопрос обсуждали госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании во время встречи с президентом Зеленским в Киеве. Также возможно обсуждение с президентом США Джо Байденом во время визита Зеленского в США.

Издание The Guardian сообщало, что США и Британия уже приняли соответствующее решение об украинских ударах по России , но не объявляют его. Данный вопрос также был обсужден во время поездки президента в США .

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ATACMSВойна в Украине