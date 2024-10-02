Это предмет активной дискуссии. В США ответили, получит ли Украина разрешение бить по РФ ATACMS

Кэмпбелл напомнил, что США являются одним из основных поставщиков военной помощи Украине. Он отметил, что значительная ее часть была предоставлена вовремя. А Штаты также помогали с тренировками военных.

"В конце концов, я думаю, что есть понимание того, что некоторые из этих вопросов придется решать за столом переговоров. И я надеюсь, что в какой-то момент в недалеком будущем мы окажемся на пути к определенному дипломатическому взаимодействию", - ответил он на вопрос относительно ATACMS.

Он также заявил журналисту, что нет ответа на вопрос относительно применения ATACMS.

Ограничения на использование оружия

Украина получила от партнеров дальнобойные ракеты Storm Shadow, ATACMS и SCALP. Однако некоторые страны, включая США и Британию, наложили ограничения на их использование. Украина призывает снять эти ограничения для ударов по территории России.

Этот вопрос обсуждали госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании во время встречи с президентом Зеленским в Киеве. Также возможно обсуждение с президентом США Джо Байденом во время визита Зеленского в США.