Це не правильно. Ердоган образився, що Україна обігнала Туреччину на шляху до ЄС

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає, що його країна більш готова стати членом Європейського союзу, ніж Україна та Молдова, з якими минулого тижня лідери блоку погодилися розпочати переговори щодо вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu та Reuters .

Лідер Турецької республіки після свого візиту до Угорщини у спілкуванні з журналістами зазначив, що Євросоюзу потрібно надалі "ретельно оцінювати" позицію Анкари.

Ердоган наголошує, що змушувати Туреччину роками чекати "біля дверей ЄС" помилково, та звинувачує в цьому "політичні перешкоди".

"Стратегічний та економічний потенціал Туреччини демонструє, що вона вже досягла повноправного членства в ЄС, але ми роками відволікалися через різні деталі... Тепер ЄС має відмовитися від цієї помилки", - заявив він.

У цьому контексті турецький президент висловився про євроінтеграційні зусилля України та Молдови, які отримали на саміті ЄС "зелене світло" на переговори стосовно долучення до блоку.

При цьому, на думку Ердогана, вони не настільки готові стати членами Євросоюзу порівняно з Туреччиною, яка з 2005 року стала кандидатом у блок, але досі так і не стала членом ЄС.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними розпочнеться процес, вони теж застопоряться. Жодна з цих країн не є Туреччиною", - сказав він.

За словами Ердогана, це "неправильно, що Туреччину, яка готова вступити до ЄС, ніж деякі держави-члени, роками змушують чекати біля дверей через політичні перешкоди".

Питання вступу Туреччини до ЄС

Нагадаємо, заявку Анкари на вступ до Європейського союзу було заморожено на роки через занепокоєння блоку щодо ситуації з правами людини в Туреччині, а також розбіжностей щодо регіональної політики, включаючи такі питання, як Кіпр.

Раніше посол Туреччини в Євросоюзі заявляв, що країна хоче вступити до ЄС до 2023 року.