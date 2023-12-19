Это неправильно. Эрдоган обиделся, что Украина обогнала Турцию на пути в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что его страна более готова стать членом Европейского союза, чем Украина и Молдова, с которыми на прошлой неделе лидеры блока согласились начать переговоры о вступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu и Reuters .

Лидер Турецкой республики после своего визита в Венгрию в общении с журналистами отметил, что Евросоюзу нужно впредь "тщательно оценивать" позицию Анкары.

Эрдоган подчеркивает, что заставлять Турцию годами ждать "у дверей ЕС" ошибочно, и винит в этом "политические препятствия".

"Стратегический и экономический потенциал Турции демонстрирует, что она уже достигла полноправного членства в ЕС, но мы годами отвлекались из-за различных деталей... Теперь ЕС должен отказаться от этой ошибки", - заявил он.

В этом контексте турецкий президент высказался об евроинтеграционных усилиях Украины и Молдовы, получивших на саммите ЕС "зеленый свет" на переговоры о присоединении к блоку.

При этом по мнению Эрдогана, они не настолько готовы стать членами Евросоюза по сравнению с Турцией, которая с 2005 года стала кандидатом в блок, но до сих пор так и не стала членом ЕС.

"Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами ЕС. С ними начнется процесс, они тоже застопорятся. Ни одна из этих стран не является Турцией", - сказал он.

По словам Эрдогана, это "неправильно, что Турцию, которая более готова вступить в ЕС, чем некоторые государства-члены, годами заставляют ждать у двери из-за политических препятствий".

Вопрос вступления Турции в ЕС

Напомним, заявка Анкары на вступление в Европейский союз была заморожена на годы из-за обеспокоенности блока по поводу ситуации с правами человека в Турции, а также разногласий по региональной политике, включая такие вопросы, как Кипр.

Ранее посол Турции в Евросоюзе заявлял, что страна хочет вступить в ЕС к 2023 году.