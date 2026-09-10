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У Трампа припускають, що війна з Іраном не закінчиться до кінця його президентства, — WSJ

05:10 10.09.2026 Чт
2 хв
Що відомо про дискусії Трампа?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Високопосадовці. Білого дому обговорили із президентом США Дональдом Трампом те, що війна з Іраном може затягтися до кінця його президентського терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел, на обговореннях в Овальному кабінеті та ситуаційному центрі були присутні віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо та інші.

Всі разом вони обговорювали можливість того, що Іран може продовжувати чинити опір тиску США в умовах блокади та військових заходів. Причому, Тегеран потенційно може просувати конфлікт навіть після інавгурації нового президента США в січні 2029 року.

Ці закриті переговори відбулися після того, як Трамп заявив журналістам у середу, що війна може закінчитися "негайно" після проміжних виборів у листопаді, тому що іранці "більше не можуть триматися".

WSJ пише, що багаторічний конфлікт виснажить військові ресурси та створить ризик довгострокових збоїв на світових нафтових ринках у розпал президентських виборів у США у 2028 році.

За словами офіційних осіб, Трамп часто обговорює з помічниками наодинці своє бажання скоріше закінчити війну, яка триває вже 7 місяців і забрала життя 18 військових. Але він також підтримує довгострокову економічну блокаду, використовуючи її і санкції, щоб змусити режим демонтувати свою ядерну програму.

Також видання зазначає, що визнання високопоставленими помічниками у приватному порядку того, що військовий конфлікт може затягтися на роки, суперечить запевненням Трампа про те, що США вже розгромили іранські сили і що режим скоро капітулює.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора держсекретар США Марко Рубіо заявив, що минулої ночі Іран втратив одразу 5 танкерів. Це сталося після того, як Тегеран спробував атакувати американські військові кораблі у регіоні. За словами Рубіо, США продовжує економічно "душити" Іран.

Також ми писали, що, за даними Reuters, Іран через півроку війни зіткнувся з безпрецедентним економічним тиском США. За словами джерел, це може змусити Тегеран піти на поступки, зокрема відкрити Ормузьку протоку.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп