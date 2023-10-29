UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це не поодинокий випадок. Зеленський відреагував на події в Махачкалі

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогоднішні події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Жахливі відео з Махачкали, Росія, де розлючений натовп увірвався в аеропорт, шукаючи громадян Ізраїлю, які прилетіли рейсом з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яка пропагується державним телебаченням, експертами та владою", - сказав президент.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Росії за останній рік зробив низку антисемітських висловлювань.Крім цього антисемітські образи використовував і російський диктатор Володимир Путін.

"Для російських пропагандистських балакучих голів на офіційному телебаченні риторика ненависті є рутиною. Навіть остання ескалація на Близькому Сході викликала антисемітські заяви з боку російських ідеологів. Російський антисемітизм і ненависть до інших народів є системними й глибоко вкоріненими. Ненависть - це те, що спонукає до агресії та терору. Ми всі повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті", - наголосив він.

Ситуація в Махачкалі

Нагадаємо, сьогодні ввечері розлючений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали.

Натовп "шукає євреїв", які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля.Детальніше про ситуацію в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІзраїльДагестанМахачкалаСектор Газа