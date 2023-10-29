Это не редкий случай. Зеленский отреагировал на события в Махачкале

"Ужасные видео из Махачкалы, Россия, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт, ища граждан Израиля, прилетевших рейсом из Тель-Авива. Это не единичный случай в Махачкале, а скорее часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным телевидением, экспертами и властью", - сказал президент.

Он напомнил, что министр иностранных дел России за последний год сделал ряд антисемитских высказываний, кроме этого антисемитские оскорбления использовал и российский диктатор Владимир Путин.

"Для российских пропагандистских говорящих голов на официальном телевидении риторика ненависти является рутиной. Даже последняя эскалация на Ближнем Востоке вызвала антисемитские заявления со стороны российских идеологов. Российский антисемитизм и ненависть к другим народам являются системными и глубоко укоренившимися. Ненависть - это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы все должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти", - подчеркнул он.

Ситуация в Махачкале

Напомним, сегодня вечером разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы.

Толпа "ищет евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Подробнее о ситуации в материале РБК-Украина.

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