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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це політика. Єрмак розповів, як Зеленський говорить з Макроном щодо гарантій для РФ

Фото: Андрій Єрмак, керівник офісу президента (Vitaly Nosach, RBC-ukraine)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський дуже відкрито висловлює свою думку французькому колегі з питання "гарантій безпеки" для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Президент (Зеленський - ред.) дуже відверта людина, він дуже знає про те, що відбувається, і розуміє, як він повинен сказати, але він дуже прямо говорить свою точку зору. Але це політика. Іноді те, що сказано, і то , що робиться, - це дві великі відмінності. Сьогодні Франція дуже допомагає Україні. Вона дійсно продовжує постачати нас зброєю, провела конференцію з підтримки України. Тому, знову ж таки, це - політика", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Макрон неодноразово заявляв про те, що Росії будуть необхідні "гарантії безпеки" після завершення війни проти України.

Таку пропозицію розкритикували колеги Франції щодо ЄС. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що подібні висловлювання Макрона є стратегічною фатальною помилкою, оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЕммануель МакронАндрій ЄрмакГарантії безпеки