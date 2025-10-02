UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Це політичний тиск. Керівник Департаменту безпеки КМДА про шосту підозру проти нього

Фото: керівник Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Керівнику Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку силовики вручили шосту підозру, він заявляє про політичний тиск на місцеве самоврядування і спробу паралізувати місто.

Про це Ткачук написав у себе в Facebook.

Це може негативно вплинути на  контроль за станом укриттів, порятунок життів та розбір завалів після обстрілів, і в цілому на роботу Департаменту в надзвичайних ситуаціях.

"Ніщо так не спонукає працювати затятіше, як вручені підозри і постійні замовні публікації. Сьогодні вже шоста підозра. Всі вони не про діяльність у структурі, а про політичний тиск на мене і на місцеве самоврядування загалом. Бо ж зрозуміло, що підірвавши роботу Департаменту муніципальної безпеки, який під час воєнного стану є одним із ключових, розбалансується робота міської інфраструктури. Це і контроль за станом укриттів, це і порятунок життів та розбір завалів після обстрілів міста, і загалом робота в надзвичайних ситуаціях, що нерідко трапляється сьогодні у столиці", - написав Роман Ткачук.

Він зазначив, що тиск силовиків не сприяє обороні Києва, але попри це Департамент муніципальної безпеки продовжить працювати на користь міста.

"Постійні закиди на мою адресу, підозри і маніпулятивні заяви не сприяють обороні міста, не додають нам стійкості. Втім попри це працював, працюю і буду працювати на користь міста", - заначив Ткачук.

Нагадаємо, Роман Ткачук - професійний рятувальник, який в різні часи очолював "Київську службу порятунку", допомагав ліквідувати наслідки землетрусів в Індії, Іраку та Туреччині, а також безпосередньо займався створенням "Державної аварійно-рятувальної служби з пошуку і рятуванню туристів" МНС України.

Має медаль ГУ ДСНС "За врятовані життя", відзнаку МНС України “За відвагу в надзвичайній ситуації” І та ІІ ступеня та багато інших нагород.

КМДА